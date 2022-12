El Lloret Convention Bureau va participat a la fira IBTM, que ha tingut lloc a Barcelona del 29 de novembre a l’1 de desembre. Es tracta d’una de les principals fires del sector de la indústria MICE a nivell internacional i, en paraules dels organitzadors, les xifres d’enguany han superat les del 2019 amb més de 60.000 entrevistes prèvies tancades i més de 10.000 visitants.

El Lloret Convention Bureau ha tancat una trentena d’entrevistes amb diferents organitzadors professionals d’esdeveniments, així com trobades amb col·laboradors del sector.

El Lloret Convention Bureau, disposava d’un espai dins l’estand del Catalunya Convention Bureau, on també hi exposaven empreses lloretenques com són Evenia Hotels, l’hotel L’Azure o Aqua Hotels. També va comptar amb l’assistència a la fira de representants de l’hotel Rigat Park, Hotel Delamar, Don Juan Hotels, Lemon Kayak i Abèlia i Mel.

La fira IBTM ha comptat amb professionals de més de 100 països i un total de 2.200 compradors d’empreses, associacions i agències de renom internacional. Enguany la fira s’ha centrat en la «creació de cultura» amb un format renovat i innovador.