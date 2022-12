Els nous accessos del pavelló municipal de Riudellots de la Selva es van obrir dissabte dseprés d’una inversió de 355.588,64 euros. L’objectiu era solucionar els problemes de funcionament i millorar l’estètica per fer el pavelló municipal més accessible. Concretament, s’ha ampliat la zona d’aparcaments amb 31 places de cotxes i 8 de motos. S’ha habilitat una zona de pas exclusiva per a vianants, tant amb rampes com amb escales.