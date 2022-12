L’Audiència de Girona jutjarà els pròxims dies una acusada d’estafar-li 123.455 euros a una amiga que estava malalta durant tres anys aprofitant-se de la confiança mútua i l’estreta amistat que tenien. La fiscalia li demana 6 anys de presó per un delicte continuat d’estafa agreujada, i també reclama que pagui una multa de 3.600 euros. La víctima va morir el febrer de 2019 i és la seva neta qui reclama pels fets.

Segons indica la fiscalia a través del seu escrit d’acusació, els fets haurien tingut lloc entre 2014 i el 2016, quan la processada «va ordir un pla per obtenir un enriquiment il·lícit a costa de la víctima» utilitzant la seva targeta de crèdit i fent múltiples moviments per retirar efectiu. L’acusació sosté que no consta de quina manera la processada va poder tenir accés a la targeta, però assegura que les retirades es van fer sense el seu consentiment. Concretament, el 2014 va quedar-se 32.900 euros, el 2015 76.000 euros i l’any següent 14.500 més.

A més, el 7 de gener de 2015, mentre l’estat de salut de la víctima empitjorava, «sota el pretext de fer més còmodes les gestions de la víctima amb el banc» l’acusada va aconseguir que li atorgués permís per firmar gestions bancàries. D’aquesta manera, «evitava que treballadors de l’entitat bancària acudissin a casa seva per tractar assumptes bancaris», resol l’acusació pública. Això li hauria permès tenir més facilitat per executar el seu «il·lícit propòsit».

I això no és tot. Per tal d’aconseguir més liquiditat, va convèncer la víctima de fer fins a sis rescats en la seva assegurança de vida donat que el compte corrent s’estava quedant sense saldo per suposades despeses. Aquest estratagema va dur-la a terme des de l’inici de la presumpta estafa, ja des del 9 de juny de 2014 va fer el primer rescat per valor de 12.000 euros. Els altres cinc van ser de 18.000 euros, 26.000 euros, 20.000 euros, 12.500 euros i de 15.000 euros, tots fets pocs mesos després uns dels l’altres.

«Emprant aquesta mateixa fal·làcia», va convèncer-la l’octubre de 2015 per vendre un terreny a Breda per 60.000 euros, un preu inferior al seu valor fiscal i cadastral.

L’acusació pública justifica la pena de presó perquè l’estafa supera els 50.000 euros i es va perpetrar a partir de «l’abús de les relacions personals entre víctima i acusada».