Lloret de Mar preveu incorporar una nova rotonda a partir de l’any 2023. Segons va avançar l’emissora local, Nova Ràdio Lloret, l’Ajuntament ha projectat la construcció a l’entrada al municipi a on conflueixen els accessos de Blanes i Vidreres. És a dir, en la intersecció de les avingudes Alegries i Vila de Blanes, i substituirà el que popularment es coneix com l’escalèxtric, a tocar del cementiri i tanatori. Serà, doncs, un canvi d’imatge important, en què la voluntat municipal és mantenir el pont com a zona de vianants, bicicletes i patinets, mentre que els vehicles circularan per sota, en la rotonda.

Fonts municipals afegeixen que tot i ser una rotonda planificada al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2007 no es fa realitat fins ara, perquè és una obra de grans dimensions s’han rebut els fons europeus Next Generation. Aquesta obra està pressupostada amb gairebé sis milions d’euros, segons apunta el regidor d’Urbanisme. La iniciativa s’inclou dins del projecte del carril-bus que ha d’unir Lloret i Blanes, i que es completa amb un carril per a bicicletes. Tot plegat ha de ser una realitat durant la primera meitat del 2023, segons la voluntat municipal.

Punt d’alta sinistralitat

El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, apunta que la construcció de la nova rotonda era una demanda històrica al municipi que, degut a l’alt cost d’execució, s’havia anat endarrerint. De fet, Robert puntualitza que el finançament dels fons europeus Next Generation el va aconseguir l’administració de la Generalitat. «Aquest finançament l’aconsegueix la Generalitat, i això ens permet fer un carril bici que uneixi Lloret amb Blanes i un segon carril, un carril d’autobús que també uneixi els dos municipis. Aquesta rotonda, d’entrada, anul·la el carril d’accés a Lloret per Vidreres, perquè ja hi haurà una connexió directa», exposa el regidor.

L’edil afegeix que la planificació urbana actual sovint és anomenada «l’escalèxtric» perquè fins ara requeria als conductors executar circuit. «Amb la nova rotonda el pont que anomenem l’escalèxtric no s’enderroca perquè pensem que pot quedar convertit en zona de vianants, però en cap cas no serà per vehicles de motor».

Robert també es mostra satisfet de poder executar una obra demandada des de fa més d’una dècada: «Això estava dibuixat en el POUM del 2007 i la previsió hi era, però tot plegat té uns costos molt elevats i s’ha prioritzat sempre fer altres coses. Aquest accés tot i ser un punt de concentració d’accidents, mai s’havia reformat. Els gairebé sis milions de l’obra incorporen també les actuacions per executar el carril bus, i el carril bici».

Finalment, l’edil celebra que després de tants anys es pugui comptar amb el finançament per executar l’obra: «Estic molt content. Quan ens van enviar el projecte vam flipar perquè és una obra importantíssima i al final l’accés a Lloret és en gran part per allà i el fet de tenir una rotonda a l’entrada amb dos carrils, ja que és una millora important i també reduirà l’accidentalitat», conclou Robert.