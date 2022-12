La Policia Local de Vidreres ha dut a terme 140 actuacions relacionades amb ocupacions il·legals. Entre gener i novembre, ha aconseguit frustrar prop dels 75 intents d'ocupació (90%) d'habitatges que ha patit aquest municipi de la Selva interior.

El cap de la Policia Local, Raül Real, fa balanç de l'activitat del cos aquest 2022 i destaca les actuacions desenvolupades en matèria de delictes contra la salut pública, incivisme i ocupacions.

En el camp de les ocupacions il·legals, un tema que preocupa aquest municipi i molts de la comarca, ja que se n'hi han concentrat moltes en els últims anys, s'ha fet un treball intens. De fet, es lluita contra aquelles que són delinqüencials perquè poden provocar problemàtiques a les zones on es concentren, sobretot en urbanitzacions.

Amb dades a la mà, la Policia Local assegura que durant 11 mesos han treballat en 140 serveis relacionats amb aquesta temàtica. En 75 casos, han actuat per posar fi a una ocupació i en la majoria, l'han impedit, assegura. Aquí ha estat fonamental la col·laboració ciutadana, que ha alertat la Policia Local i aquesta, ha actuat amb rapidesa, apunta.

D'altra banda, la resta dels serveis (65) han consistit en talls de subministrament en els casos que els habitatges tenien manipulat el sistema. Sobretot han actuat per tallar la llum i així, asseguren s'han evitat perills com ara la declaració d'un incendi. Ja que sovint les manipulacions de les xarxes no són prou segures. D'altra banda, en aquesta suma d'actuacions relacionades amb les ocupacions il·legals, també hi ha identificacions dels ocupes, entre altres.

Les ocupacions il·legals són una de les problemàtiques que més preocupa als veïns, recorda l'ajuntament i l’alcalde Jordi Camps explica en un comunicat, que “tot i que s’han obert diligències penals i s’han detingut els responsables en fins a tres ocasions, som conscients que la justícia no ens ajuda a actuar i calen més solucions”. Per això han demanat i també des de diversos ens governamentals, canvis perquè les ocupacions siguin més castigades i també, s'agilitzi el procés d'actuació.

Amb tot, la Policia Local s’està treballant per establir un protocol estandarditzat de treball per establir unes pautes d’actuacions en matèria d’ocupacions.

També recorden que en cap cas executen actuacions en casos d’ocupació per necessitat sinó a les que tenen constància que hi ha activitats delictives.

Tràfic de drogues

La lluita contra el tràfic de drogues també és un dels pilars de la feina realitzada aquest any i des de l'ajuntament, es destaca que la Policia Local amb els Mossos d'Esquadra enguany han desmantellat dues grans plantacions exteriors de marihuana ubicades en zones boscoses de la localitat (El Pla zona pantans i a Terrafortuna). En ambdós casos, es van realitzar detencions. També han participat en operacions amb la Policia Nacional i han desmantellat dues organitzacions criminals que es dedicaven al tràfic de substàncies.

D'altra banda, la Policia Local també ha posat el focus a aturar el consum de substàncies als carrers del poble, sobretot posant l’accent en els menors d’edat. Entre gener i novembre, han denunciat més d’una vintena d’infractors.

Incivisme

D'altres àrees d'actuació de la Policia Local on es destaca que s'ha fet molta feina és en els temes relacionats amb l'incivisme. El cos de seguretat assegura que han disminuït els abocaments il·legals. Això s’atribueix, a banda de a la ràpida actuació policial, a la instal·lació de càmeres de vigilància i a un patrullatge més intensiu per pistes forestals. S’han pogut identificar autors que han estat sancionats.

Pel que fa a la problemàtica al voltant de les defecacions d’animals, s’han realitzat campanyes de conscienciació i en un futur se'n realitzaran més si no baixa la problemàtica i fins i tot, es sancionaria. Finalment, Raül Real destaca també la disminució “molt substancial” dels vehicles mal estacionats a la zona vermella.