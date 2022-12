El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 15 anys de presó que l'Audiència de Girona va imposar a l'autor de la coça mortal en una discoteca de Lloret de Mar (Selva). L'alt tribunal ha desestimat tots els recursos que es van interposar contra la sentència. Tant el de la defensa, que negava l'assassinat i sol·licitava una condemna per lesions i homicidi imprudent, com també el de l'acusació particular, que reclamava al TSJC que elevés la pena contra l'autor del crim. El condemnat, Rassoul Bissoultanov, fa mesos que està evadit de la justícia. En concret, des del juliol, quan ja no va comparèixer a una vista per resoldre si havia d'ingressar a presó en espera que la sentència fos ferma.

El crim a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar, on Rassoul Bissoultanov va matar el turista italià d'una coça al cap, va tenir lloc la matinada del 12 d'agost del 2017. A principis de juliol, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona va condemnar l'acusat a 15 anys de presó per assassinat. Ho va fer a partir del veredicte del jurat, que per set vots a dos, va considerar provat que Bissoultanov va ventar la puntada de peu mortal a la víctima a traïció, aprofitant que era a terra i no es podia defensar.

Tant la defensa com l'acusació particular i les acusacions populars van presentar recurs davant el TSJC. La vista es va celebrar a finals de novembre. L'advocat del condemnat, Carles Monguilod, negava l'assassinat, considerava que el veredicte era «il·lògic» i reclamava que el TSJC revoqués la sentència de l'Audiència i condemnés Bissoultanov per lesions en concurs ideal amb un homicidi imprudent. Entre d'altres, l'advocat esgrimia que, a l'hora de donar la puntada de peu, el processat no tenia intenció de matar la víctima.

L'acusació particular, que porta l'advocat Francesc Co, per contra, reclamava a l'alt tribunal que imposés una condemna més alta a Bissoultanov. Qüestionava que se li hagués imposat la pena mínima i qualificava «d'arbitrària» la decisió del president del tribunal de condemnar l'autor del crim a 15 anys de presó. Ara, el TSJC ha desestimat tots els recursos. També, els que va presentar les dues acusacions populars (en nom de l'Ajuntament de Lloret, la Fecasarm i l'associació Spain Nightlife). I en conseqüència, l'alt tribunal confirma íntegrament la condemna que va dictar la Secció Quarta de l'Audiència de Girona.

El vídeo, prova clau

A l'hora de rebutjar els arguments de la defensa, el TSJC subratlla que, en aquest cas, l'agressió mortal va quedar enregistrada amb vídeo. I que, en aquest cas, com mostren les imatges, «l'acte lesiu de la vida és tan objectivament evident que l'ànim de matar se'n desprèn de manera lògica i racional».

Per a l'alt tribunal, la coça mortal no va ser «una simple puntada de peu», sinó que l'acusat va situar-se a consciència amb una posició en què podia «projectar més força» damunt el cap de la víctima. I no tan sols això, sinó que, al seu entendre, la puntada de peu va ser «totalment gratuïta» i Bissoultanov va aprofitar que el turista mirava cap a una altra banda, i no es podia defensar, per etzibar-li la coça mortal.

El TSJC assegura que l'acusat va actuar amb «traïdoria sorpresiva», aprofitant-se que la víctima es trobava a terra, mirant cap a l'altra banda i en «situació d'inferioritat». Per això, l'alt tribunal conclou que el veredicte del jurat, que va declarar Bissoultanov culpable d'assassinat, va ser «lògic i racional» i que «la prova de càrrec fonamental» en què es va basar va ser, precisament, el vídeo.

«Degudament motivada»

Pel que fa al recurs que va presentar l'advocat de la família, el TSJC també el rebutja. En aquest cas, l'alt tribunal subratlla que, precisament, a l'hora de dictar la pena, el president de l'Audiència ja va tenir en compte que va existir «ànim de matar» i que hi va haver «traïdoria» (perquè precisament, això era el que va fer decantar la balança cap a l'assassinat).

«Per aquest motiu, no podem prendre en consideració aquests dos elements que han servit per qualificar els fets com a elements que agreugen la pena», recull el TSJC. L'alt tribunal conclou que la condemna que va dictar l'Audiència està «convenientment motivada». «Tractant-se de la mort gratuïta d'un jove la pena pot semblar benèvola, però allò que és cert és que no hi ha circumstàncies que permetin agreujar-la», subratlla.

La sentència del TSJC no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Tant la vista pel recurs com la decisió de l'alt tribunal han arribat, però, amb l'autor del crim evadit per la justícia. El 13 de juliol Rassoul Bissoultanov no va comparèixer a la vista fixada a l'Audiència de Girona per resoldre si havia de tornar a entrar a presó fins que la sentència sigui ferma. Estava en llibertat perquè havia complert el temps màxim en presó preventiva.