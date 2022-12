Esquerra Republicana ha oficialitzat la candidatura d'Albert Ferrández a l'alcaldia de Lloret de Mar per a les eleccions municipals de 2023. En un acte celebrat avui i que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, Ferrández ha expressat davant dels lloretencs i lloretenques presents a la Casa de la Cultura la seva voluntat d'encapçalar el projecte d'ERC-Lloret i ha exposat el seu projecte per la ciutat.

Durant el seu discurs de presentació com a alcaldable, Albert Ferrández ha destacat que «Lloret de Mar té davant seu grans reptes de ciutat i, per això, és necessari un projecte sòlid, amb capacitat de lideratge i coneixedor de la realitat del municipi». A més, l'alcaldable d'Esquerra ha ressaltat que «ens trobem davant la necessitat de continuar transformant la ciutat, modernitzant i incrementant el valor de l'oferta turística del municipi, però també, davant la necessitat d'atendre les demandes d'un millor benestar social i increment de la qualitat de vida dels seus ciutadans».

Acompanyat dels regidors republicans en les darreres legislatures, Jordi Orobitg, Jennifer Torres i Joan Bernat, l'alcaldable Albert Ferrández ha precisat que «Lloret de Mar ha de fer front als grans reptes de futur que definiran les pròximes dècades de la ciutat com són la redacció d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o l'adjudicació dels grans contractes públics com el servei de recollida d'escombraries i neteja». Però també, Ferrández ha destacat que «s'ha de treballar per la millora d'aspectes quotidians de la vida dels lloretencs i lloretenques, com la seguretat i la mobilitat al municipi o l'arranjament i envelliment de carrers, parcs i jardins de la ciutat».

Durant l'actual mandat, Ferrández ha estat regidor de l'Àrea de Serveis a les persones assumint el departament d'Educació i diversitat funcional i les delegacions del barri de Nucli Antic i dels Pescadors, i del qual ha reivindicat el treball realitzat fins ara a govern en els darrers mandats: «Hem demostrat ser solvents, amb capacitat de gestionar el municipi i amb la voluntat de fer de Lloret de Mar una ciutat de referència. Som els que apostem pel progrés i per la igualtat i volem continuar treballant per donar resposta als grans reptes dels pròxims anys amb un projecte sòlid».

Així mateix, el candidat també ha agraït la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per acompanyar-lo en un dia tan important. Pere Aragonès ha destacat que «Lloret de Mar ha viscut una transformació en els últims anys amb un turisme modernitzat i més sostenible. Sentiu-vos orgullosos de les generacions que us han precedit i del seu esforç. Continueu innovant perquè aquest canvi que hi ha hagut sigui el punt de sortida per treballar pel Lloret del futur». El president ha manifestat que «necessitem lideratge per continuar transformant Lloret i l'Albert representa el lideratge jove i amb empenta. Sempre amb optimisme, positivitat i ganes de tirar endavant».