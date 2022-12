La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha denunciat al Departament d'Interior una festa de Cap d'Any que s'està organitzant a la ciutat esportiva Blanes (Selva) sense haver obtingut la llicència per fer-ho i per la qual ja s'han venut un miler d'entrades. El secretari general de la patronal, Joaquim Boadas, detalla que tenen constància que «falten tots els informes» i insisteix a dir que «no hi ha marge de temps perquè es tramiti la llicència». Per la seva banda, fonts de l'ajuntament admeten que la sol·licitud ha entrat a tràmit i que «de moment, no se'ls ha concedit la llicència». Tanmateix, no concreten si se'ls acabarà concedint el permís.

La situació l'ha denunciada l'Associació de Locals d'Oci Nocturn de Blanes, adherida a Fecasarm. Asseguren que en una primera instància van demanar explicacions a l'ajuntament, però que en no obtenir resposta, s'han dirigit al Departament d'Interior. Denuncien que s'estigui publicitant un esdeveniment privat en un espai públic, sense llicència i del qual ja s'haurien venut un miler d'entrades. El sector està convençut que l'oferta d'oci nocturn al municipi és «suficient» i considera que permetre aquesta festa seria «un perjudici molt gran pel sector». «No entenem que l'ajuntament faciliti un espai públic a un tercer la nit més important de l'any, després dels esforços que han fet els establiments per mantenir-se oberts durant els dos anys de suspensió de la seva llicència per la pandèmia», ha detallat Boadas, que ha afegit que la festa es faria «aprofitant els impostos que paguen els empresaris per fer-los la competència». A més, Fecasarm té constància que «només s'ha acreditat la disponibilitat de l'espai, però falten molt informes». Entre aquests hi hauria el de bombers, el de mobilitat o l'acústic, que l'ajuntament ja els ha requerit a l'empresa organitzadora de l'esdeveniment. Segons detalla Boadas, «obtenir-los normalment s'allarga més de quinze dies». Per això, assegura que «no hi ha marge perquè aquesta activitat tingui llicència el 31 a la nit». Amb tot, la patronal demana que es deixin de vendre entrades i es retiri l'activitat.