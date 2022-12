L’edil no adscrita de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Lara Torres, es presentarà a l’alcaldia del municipi amb una nova formació: +Lloret. La regidora, que havia militat a les files del Partit Socialista de Catalunya (PSC), va formar part del trencament del grup municipal l’any 2020 quan quatre dels cinc regidors de la formació socialista van decidir abandonar el grup i passar a ser regidors no adscrits per «la desconfiança» en la gestió del seu portaveu, Francisco Pastor. Tot i deixar el grup socialista, Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López s’han mantingut al govern de Lloret de la mà de Junts per Lloret i Esquerra Republicana.

Ahir, en un acte celebrat al barri del Molí, més d’un centenar de persones, van assistir a la presentació en un acte amb format entrevista, dirigit per l’actor i director; Joan Romà Ortiz. Amb una introducció per part del conductor de l’esdeveniment en la que es posava en context la trajectòria personal i professional de la candidata, durant l’acte Torres va exposar els motius i l’evolució personal que l’han dut a fer aquest pas per encapçalar una llista de cara a les eleccions municipals de 2023. «Estic molt motivada en fer aquest pas endavant. Vull ser la propera alcaldessa de Lloret de Mar i reivindicar la força de la gent. Crec que la cohesió social i el progrés econòmic, han de ser els eixos vertebradors del Lloret del demà», va subratllar Torres durant la seva intervenció. Sumem Lloret, es va presentar formalment el passat 23 de juliol, en una revetlla amb més de 200 assistents. Segons va puntualitzar la formació, durant aquests mesos, s’ha anat conformant un grup de treball amb diferents perfils socials i també representatius de la societat del municipi.