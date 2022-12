L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha anunciat l’obertura de la passera de Can Benet. La construcció, que ha tingut un cost de 54.000 euros, permet el pas de vehicles i evita desbordaments de la riera. De fet, el pas que hi havia hagut va quedar destruït pel temporal «Glòria» al gener de 2020. Així ho va anunciar el consistori en un comunicat: «L’Ajuntament ha treballat diverses ocasions en aquest pas, però l’any 2020 va quedar destruïda pel temporal Glòria. A partir de llavors, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva va redactar un projecte, amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de garantir-ne la mobilitat i seguretat». Ara, gairebé dos anys després d’aquells fets, la passera de Can Benet torna a ser una realitat.