Prop de 250 persones van participar el passat cap de setmana passat en la primera edició del festival Fem Dansa de Lloret de Mar. L’activitat, a càrrec de les lloretenques Cristina Catalán i Carolina Villegas, ha comptat amb diversos tallers i espectacles, com ara: «30 elefants sota un paraigua» de la companyia La Petita Malumaluga, «Conseqüències» de la companyia Moveo i «Marúnica» de la companyia Roberto G.Alonso.

El regidor del Teatre de Lloret, Albert Robert, va destacar que «en aquesta primera edició hem volgut acostar la dansa als més petits, per això la majoria dels espectacles eren propostes familiars de companyies professionals, i, per altra banda, amb els tallers de dansa, que van exhaurir localitats, s’ha volgut apostar per la dansa més participativa sense intenció professional». Robert va afegir que per ser la primera edició d’aquest festiva les xifres «són molt positives».