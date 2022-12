Esquerra Republicana va oficialitzar ahir la candidatura d’Albert Ferrández a l’alcaldia de Lloret de Mar per a les eleccions municipals de 2023. En un acte amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, Ferrández va exposar el seu projecte per la ciutat. «Lloret de Mar té davant seu grans reptes de ciutat i, per això, és necessari un projecte sòlid, amb capacitat de lideratge i coneixedor de la realitat del municipi», va assegurar.

De la seva banda, Aragonès va explicar que «necessitem lideratge per seguir transformant Lloret i l’Albert representa el lideratge jove i amb empenta. Sempre amb optimisme, positivitat i ganes de tirar endavant». Graduat en Educació Infantil i postgrau en Lideratge i Direcció de centres educatius, Ferrández és descrit al portal d’ERC com «un ciutadà proper amb els veïns i veïnes». De fet, l’edil ha estat docent a diferents centres escolars de Lloret de Mar, com ara les escoles Pompeu Fabra i Pere Torrent, on ha impartit assignatures a nens i nenes de 3 a 12 anys. «Sempre m’ha agradat involucrar-me en totes aquelles iniciatives que tenen com a finalitat ajudar a les persones i millorar la societat del meu poble», va valorar el candidat.