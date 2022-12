L’Empresa Riera de Cabanyes -propietat de la família Mallart- ha presentat una desena d’al·legacions contra el conveni signat entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’empresa Pic i Sayols per a la recepció del subministrament d’aigua a les urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret. El consistori ja va avançar al mes de juliol que estava negociant amb l’empresa propietària de la xarxa de les urbanitzacions -fins ara proveïdes del subministrament per Riera de Cabanyes- per tal de recepcionar el servei després d’anys acumulant queixes i problemes en el subministrament.

L’acord anunciat al juliol i signat al novembre preveu que l’empresa cedeixi gratuïtament a l’administració local la xarxa a canvi que aquesta millori i executi els pertinents treballs per adequar-la. De fet, en el conveni queda palès que l’estat actual de la infraestructura no és el més adequat i el defineixen com «deficient estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del servei de distribució d’aigua potable». En el marc de l’acord, l’empresa també cedeix a l’Ajuntament una finca i part dels drets de cobrament pendents de Riera de Cabanyes per un import de 337.390,35 euros que és la valoració que ha fet Aqualia del cost total de les obres extraordinàries que cal fer per incorporar la urbanització a la xarxa municipal.

Les al·legacions

En l’escrit d’al·legacions, l’empresa acusa l’Ajuntament de Lloret de «tracte de favor»: «Resulta absolutament indignant que una clàusula d’aquesta mena s’hagi pogut plasmar en un conveni administratiu, amb l’evident tracte de favor que suposa envers una empresa particular i el greu perjudici econòmic que suposa per a una Administració pública, doncs el que s’està fent, realment, és exonerar a Pic Sayols S.L. del deute de 337.390,35 euros, d’obres i millores de la xarxa de Lloret Residencial, obviant l’annexada xarxa i instal·lacions de Mont Lloret».

En l’escrit, l’empresa també critica que no hi hagi un informe previ d’intervenció que avali tot el que proposa aquest conveni, així com la manca d’informació relativa amb la cessió d’uns terrenys que fa Pic Sayols a l’Ajuntament en el marc del mateix: «La gravetat d’aquests fets, que ens fan sospitar que es pot haver incorregut, per part de l’alcalde, en diversos delictes, ens obliguen a denunciar aquest conveni, ja d’entrada, tant davant l’Oficina Antifrau de Catalunya o fiscalia directament», conclou el text signat per Carles Mallart.