La UGT s'ha afegit a les crítiques contra l'ajuntament de Tossa de Mar i contra la prefectura per la gestió de la Policia Local.

Fa pocs dies era el CSIF i ara la UGT també denuncia diversos incompliments i reclama "posar fi a la situació crítica" que viu el cos policial.

Segons el sindicat, el problema actual de la Policia Local de Tossa de Mar prové d'una "mala gestió del mateix ajuntament i de la prefectura".

Davant d'aquesta situació que qualifiquen "d'insostenible", la plantilla no descarta dur a terme accions de protesta.

Al mateix temps, critica que l'Ajuntament aquesta setmana ha "notificat de paraula" als tres últims agents que van aprovar l'oposició que "no aniran a fer la formació a l'ISPC (l'Escola de Policia)" que com diu el sindicat, és "una formació vital, necessària i obligatòria" per formalitzar l'oposició. L'alcalde, Ramon Gascons, ho nega a l'ACN i assegura que els tres policies sí faran formació i que es negocia com es recuperaran les hores pendents.

D'altra banda, el sindicat recorda que la Policia Local de Tossa és l'únic servei del municipi que funciona les 24 hores i la UGT recorda que atén "al ciutadà ja sigui per un problema domèstic, mèdic o de qualsevol altra índole" durant les hores que la resta de serveis estan tancats. Al mateix temps, recorda que tampoc tenen cap seu dels Mossos al poble i que sovint, "han d'assumir serveis i emergències derivats pels Mossos".

Reclamen mesures a l'ajuntament, com ara l'ampliació de places perquè "la situació és insostenible i s'està desbordant".

"Deixadesa" de l'ajuntament

La UGT CCGG creu que aquesta situació deriva "d'una clara deixadesa del consistori". També denuncia que les actuals instal·lacions policials, "no són segures" pel personal administratiu o agents i que tampoc donen "la més mínima intimitat al ciutadà que ve a denunciar". Com també denunciava el CSIF, això és especialment destacat amb les víctimes de violència masclista.

També reclamen "material adequat" per fer front a les necessitats dels serveis actuals, ja que segons la seva opinió, l'actual és "precari i defectuós" .

El sindicat reclama un "pla de xoc real", que mai es materialitza perquè "les negociacions no porten mai a negociar drets laborals amb els representants sindicals", es lamenta la UGT en un comunicat.

D'altra banda, denuncien que l'ajuntament deu hores extra i que denega les recuperacions d'hores i l'Ajuntament ha emès un decret on fixa que a partir del 15 de gener totes aquestes hores es perdran, com també explicava el CSIF al seu dia.

L'alcalde ho nega

L'alcalde de Tossa de Mar, Ramon Gascons, nega les acusacions del sindicat. Diu a l'ACN, que sí que hi ha negociacions i assegura que els tres policies aniran a fer formació a l'ISPC. "Això mai ha estat moneda de canvi", assegura taxatiu, esgrimint que l'11 de desembre ja es va comunicar per via electrònica a aquests tres agents que iniciarien la formació.

Pel que fa a les hores, Gascons emmarca les queixes dins les converses relacionades amb els nous quadrants. "Se'ns va comunicar que la plantilla volia fer 35 hores setmanals i que no hi hauria més hores extra; estem mirant de quina manera ajustar-nos-hi", concreta l'alcalde. Gascons diu que des de recursos humans i serveis jurídics del consistori s'està parlant amb els sindicats, a qui s'han fet arribar diverses propostes, i que les trobades entre les parts continuen.

"Com en qualsevol procés de negociació, s'està intentant arribar a una entesa", diu l'alcalde de Tossa de Mar a l'Agència, que lamenta també les formes dels sindicats. "Ho estem treballant", conclou Gascons.