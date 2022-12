El SEM ha atès aquesta matinada una parella a Sant Hilari Sacalm després que intentessin apagar amb un extintor un incendi que s'havia declarat a casa seva.

Segons els Bombers, l'atenció s'ha fet in situ per una molt lleu inhalació de fum i no ha estat necessària la seva evacuació a un centre sanitari.

El telèfon d'emergències ha rebut l'alerta pel foc poc després de dos quarts de quatre i al lloc, s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers i també, el SEM i la Guàrdia Municipal de Sant Hilari.

La masia afectada es troba en un punt aïllat del municipi i té dues plantes. El foc s'ha iniciat a la planta baixa i el que cremava era l'assecadora. La parella, segons els Bombers, ha intentat apagar les flames amb un extintor. Tot i això, quan les dues dotacions han arribat han hagut d'acabar de sufocar les flames i han pogut donar per extingit l'incendi.

El principal problema ha vingut perquè s'ha concentrat molt de fum en aquesta zona però també a tota la casa, per això, els Bombers han hagut de ventilar tot l'edifici i posteriorment, han fet una revisió per descartar més presència de fum.

La parella atesa pels sanitaris del SEM ha sigut atesa al lloc dels fets.