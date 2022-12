Quan falten tot just tres dies per a la vigília de la festa més emotiva de tot l’any, Blanes ha viscut el què en aquest municipi n’és l’indici més significatiu: la Fira de Sant Tomàs. Es tracta d’una tradició molt longeva, es remunta al segle XVI, quan es va començar a celebrar aquesta Fira de Nadal que es fa sempre coincidint amb el 21 de desembre, dia que marca el solstici d’hivern.

Estarà en marxa durant tota la jornada, després que les parades han començat la seva instal·lació quan encara era negra nit, s’han posat en marxa a les 9 del matí i plegaran cap a les 9 del vespre. Tot i que durant les primeres hores el regalim de visitants ha estat constant –passejant amunt i avall de les parades instal·lades al nucli històric, tafanejant o cercant algun producte en concret-, s’espera que a la tarda-vespre l’afluència de públic encara sigui major.

I és que els centres escolars hauran finalitzat la jornada lectiva aquest migdia, començant l’anhelat període de les vacances de Nadal, i, per tant, les famílies aprofiten per passejar-hi plegades. Les parades estan instal·lades enguany seguint un recorregut diferent al què era habitual: Carrer Ample, Raval Sud i Passeig de Dintre. Un circuit que allarga el seu recorregut durant gairebé mig quilòmetre.

Una setantena de parades d’artesans i entitats

Enguany s’han inscrit per participar en la Fira de Sant Tomàs de Blanes una setantena de parades, la major part de les quals ofereixen mil-i-una varietats de productes, principalment d’alimentació –embotits, vi, cava, formatges, mel i altres temptacions gastronòmiques que poden nodrir els àpats d’aquests dies-, però també d’altres tipus. Decoració, roba i complements, sabons i espelmes aromàtiques, llibres, minerals, productes nadalencs, joguines i obsequis... el llistat és gairebé interminable.

També tenen la seva corresponent parada diversos col·lectius i entitats de la ciutat, o bé que hi treballen. Algunes ja fa dècades que no falten mai a la seva cita anual amb la Fira de Sant Tomàs. Una d’elles és la de Creu Roja Joventut, que aquest dimecres culmina la recollida de joguines noves amb el seu conegut estand regentat per voluntaris i voluntàries, compartint espai amb la Colla Gegantera de Blanes, que culmina al seu temps els 30 anys de vida.

Un altre col·lectiu que s’ha fet especialment assidu els darrers anys és el dels Bombers de la Generalitat, que s’instal·la al Carrer Ample, a la cruïlla amb el Passeig de Dintre vestits amb el seu uniforme. Això fa que atreguin les mirades i l’interès de tothom que hi passen per comprar calendaris solidaris o bé perquè la canalla participi en els jocs que els bombers els proposen.

Altres entitats que tenen parada a la Fira de Sant Tomàs són l’Associació de Minusvàlids Físics Associats de Blanes (MIFAS), l’Associació Sostre i Dignitat, la junta local de l’Associació Catalunya Contra el Càncer, l’Associació Sa Gatonera, Òmnium Cultural i l’Associació d’Ardaleños y Amigos de Ardales. Tampoc no han faltat a la cita alguns centres educatius, avui representats per la Fundació Cor de Maria, l’Institut Sa Palomera, l’Escola d’Educació Especial Ventijol i l’Institut S’Agulla.

Una longeva tradició blanenca de fa 500 anys

Fins fa unes quantes dècades se la coneixia popularment com La Fira de les Pilotes perquè joves i infants es dedicaven a empaitar-se brandint una pilota enganxada a una goma elàstica. Com dèiem abans, és una de les tradicions nadalenques més longeves a Blanes, i significa també un dels preàmbuls més plausibles sobre la imminència d’aquestes festes.

Sempre s’instal·la coincidint amb el 21 de desembre perquè, a banda que marca el primer dia del solstici de l’hivern, segles enrere arreu de Catalunya era costum organitzar grans fires que també adoptaven el nom d’aquest sant. Els seus orígens es remunten al segle XVI, per tant ja fa 500 anys que es manté el costum de celebrar-la a la població on comença la Costa Brava.

Des de temps remots, Blanes havia acollit visitants de pobles de la rodalia, com Tossa, Lloret, Malgrat, Tordera o fins i tot de Sant Pol, que acudien per comprar alguns dels productes més típics d’aquestes dates nadalenques. La importància i relleu que té aquesta activitat entre la ciutadania queda ben palesa al costumari popular en la fixació d’una frase feta que s’utilitzava molt –avui dia encara hi ha gent gran que la recorda- i que diu: Per Sant Tomàs, la mossa fira el bordegàs.

Mesures de circulació al centre de Blanes

Amb motiu de la Fira de Sant Tomàs durant tot aquest dimecres el centre de Blanes ha esdevingut en una gran illa de vianants on blanencs i visitants poden firar-se amb els mil-i-un productes que hi haurà exposats a les parades. Perquè el públic pugui passejar-s’hi amb tota seguretat, la Policia Local de Blanes ha implementat tota una sèrie de mesures.

No es podrà circular pel Carrer Ample, així com tampoc per un vial adjacent, el Carrer Roig i Jalpí. Pel que fa al transport públic d’autobusos, al no poder accedir pel Carrer Ample ni a la Plaça d’Espanya, la circulació dels busos arribarà fins la Plaça Catalunya i retornaran pel mateix lloc. D’altra banda, per accedir al Carrer Raval Nord s’haurà d’anar pel Carrer Salut i Travessera de Raval.