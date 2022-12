Neix una nova entitat a Lloret de Mar amb l’objectiu de promoure i defensar els drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queers o de qualsevol altra minoria afectivosexual i de gènere. La nova associació Plurals, que ja està constituïda legalment, la formen Ivan Soriano com a president. L’acompanyen Xavi Orri com a secretari i Jordi Padilla, com a tresorer. Els vocals són Josep Valls i Puigvert, Maria Joancomartí i Júlia Termes.

Actualment, Plurals dinamitza un espai de suport anomenat Tardes Rainbow Es Tint, amb l’Ajuntament. A les tardes participen més de 20 persones del col·lectiu, agrupats en dues categories: joves i adults.