L’Ajuntament de Vidreres va aprovar ahir el pressupost per al 2023 que ascendeix a 11.229.137,28 euros, gairebé 2 milions més que l’anterior. Les inversions previstes passen per nombroses millores tant a les instal·lacions esportives com a les culturals. També millores als diferents barris de Vidreres, segons puntualitza l’Ajuntament. Pel que fa les millores a les instal·lacions esportives (amb un import de120.000 euros), està previst que es facin actuacions al voltant de la línia de vida del pavelló, canviar les claraboies del pavelló, instal·lar una nova protecció al parquet del pavelló, a banda de retolacions vàries al mateix equipament, també condicionament del soterrani on hi ha els magatzems de les entitats, pintar la graderia del camp de futbol així com retolació variada o proteccions a les porteries de futbol. També està previst fer una pista de volei. Quant a les millores a equipaments culturals (210.000 euros) es faran millores al centre cívic, al teatre, a la biblioteca, a Can Xiberta, així com als centres educatius (les escoles Salvador Espriu, Sant Iscle i a la Llar d’Infants). A banda també es crearà un local social a La Goba, es milloraran les rutes BTT, hi ha una partida destinada a l’asfaltatge de carrers i s’il·luminarà el mirador de Puigventós.

L’apartat d’inversions també contempla els moviments de terres pel condicionament d’un camp de futbol de gespa a Aiguaviva Park, tot aprofitant l’antiga gespa del camp de futbol municipal. En total, la partida destinada a inversions puja 924.701 euros.