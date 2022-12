La regidora Marina Nicolàs, que a les properes eleccions municipals defensarà la candidatura de Jordi Martínez, ha presentat la sol·licitud per deixar de formar part del grup municipal Junts per Lloret i passar a ser regidora no adscrita a l’oposició, així ho va avançar l’emissora municipal Nova Ràdio Lloret. Ella mateixa va assegurar ahir en declaracions a l’emissora municipal que ha estat una «decisió complicada», però creu que calia fer aquest pas, ja que el que era el seu partit fins ara ha anunciat que presentarà candidatura el 2023 amb el nom Tots per Lloret, mentre que ella defensarà la candidatura que encapçala Jordi Martínez amb Junts. «La situació ara que legítimament tots comencem a treballar pel maig del 2023 és estranya, diria que incòmoda, i jo ara allà estic sola i crec que és el que toca fer», va puntualitzar l’edil a l’emissora. Marina Nicolàs va entrar al govern després de les eleccions del 2019 i s’ha encarregat de les àrees de Medi Ambient, Joventut i Biblioteca.