Malgrat que l’actual escassetat d’aigua als pantans, rius i aqüífers mai abans havia sigut vista, el Govern no ha hagut de recórrer a la compra d’aigua d’altres llocs, com va fer el 2008 gràcies a les dessalinitzadores. A Catalunya hi ha la del Prat, que dona servei a l’àrea maetropolitana de Barcelona, i la de Blanes, ITAM Tordera, que actualment té la capacitat de convertir 20 hectòmetres cúbics d’aigua del mar en aigua potable. És molt útil per garantir el proveïment d’aigua potable la Costa Brava i les comarques de Girona en època estival, quan el consum d’aigua creix exponencialment per la invasió turística. El nou Pla de Gestió de l’Aigua (2022-2027) preveu ampliar-la creant-ne una nova planta, ITAM Tordera 2, perquè tingui la mateixa capacitat de la del Prat de Llobregat. És a dir, que si aquestes obres es desenvolupessin podria arribar a produir 80 hectòmetres cúbics a l’any d’aigua potable. L’obra està calculada en 190 milions d’euros, dels quals l’ACA finançaria 142,5 milions, mentre que altres institucions (que el document no detalla) aportarien els 47,5 restants. De moment, per realitzar aquesta obra, ja estan reservats els terrenys on hauria d’anar la planta.