L’Escola de Salut del Maresme i la Selva es posa en marxa el pròxim mes de gener als municipis de Malgrat i Tossa de Mar. Aquest projecte, que té per objectiu promoure els hàbits saludables i millorar la salut física i emocional dels majors de 60 anys, forma part del programa de Benestar Emocional i Salut Comunitària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el despleguen els professionals dels centres d’atenció primària. Per participar en aquesta iniciativa cal inscripció prèvia, donat que són grups reduïts i tancats per poder oferir una atenció personalitzada i de qualitat.

El projecte es porta a terme amb la col·laboració dels ajuntaments de Malgrat i Tossa de Mar, consta d’un conjunt d’activitats i tallers amb la finalitat de fomentar les relacions socials i el benestar físic i emocional de les persones grans. Cada cop són més les persones grans que viuen soles i compten amb una xarxa social molt limitada. Precisament, la manca de relacions o fins i tot el trencament d’aquestes a mesura que la gent es va fent gran tenen un impacte molt negatiu per a la seva salut, tant física com mental. El programa de Malgrat i Tossa té un total de 12 sessions, se’n realitza una a la setmana d’una hora i mitja de durada. Les persones participants poden fer dinàmiques que reforcin la seva autonomia, en aquest sentit, activitats relacionades amb l’àmbit de la salut, l’envelliment actiu, les relacions socials o la seguretat ciutadana. Les inscripcions ja estan obertes. Les persones interessades poden trobar la butlleta d’inscripció als centres d’atenció primària, així com a la biblioteca municipal, als serveis socials del municipi, casal d’avis o centre cívic. La butlleta un cop omplerta s’ha de deixar dins de la bústia del CAP de Malgrat de Mar o a la que hi ha al Consultori local de Tossa. El grup de Tossa es trobarà tots els dimarts entre gener i març (inici 10 de gener i finalització 28 de març) a l’Espai Francesc Colomer de 10:30 a 12 h. Entre altres aspectes tractaran l’envelliment saludable, autoprotecció, el bon descans, el suport emocional, el tractament de la pell, la memòria i la sexualitat.