L'Ajuntament de Blanes va aprovar al ple celebrat ahir la modificació del presuspost muncipal per incrementar en 8,3 milions el límit del projecte del nou edifici de la Policia Local i Protecció Civil que inicialment estava en 6 milions d'euros. El canvi ha estat motivat per un increment de costos i es va aprovar per unanimitat.

A partir d'ara s'espera posar a licitació a principi de gener la redaccció del projecte i execució de l'obra. El govern està treballant en el plec de condicions després que va finalitzar l'avantprojecte. Et pot interessar: La Selva Blanes preveu construir la prefectura de la Policia Local al costat de l'escola Sa Forcanera L'edifici està previst construir-lo als terrenys just davant l'Escola Sa Forcanera, entre l'avinguda del Parlament i la Carretera d'Accés a la Costa Brava, la Gi-682. La seu de la Policia Local contarà amb una planta soterrada, planta baixa i primera planta, i s'espera que solucioni la manca d'espai i serveis de les actuals dependències.