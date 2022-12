Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional amb la col·laboració de les policies locals han desarticulat a Lloret i Vidreres una perillosa banda de narcotraficants que exportava marihuana al centre d'Europa.

El dia de l'operació policial, el cap de l'organització va disparar la policia quan va entrar a casa seva per escorcollar-la. S'han detingut 11 persones i s'han desmantellat set plantacions. La segona part de l'operació, com va avançar Diari de Girona, es va fer el dia 30 de novembre i tenia com a objectiu escapçar aquesta banda formada principalment per ciutadans albanesos.

Entres les dues fases de la investigació s'han intervingut 4.300 plantes de marihuana i 40 quilos de cabdells, aptes per a la seva distribució, i s'han fet sis entrades i perquisicions als municipis de Vidreres i Lloret de Mar.

El cas l'han portat Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de l’ABP Selva Litoral i de la Divisió d’Investigació Criminal de Girona, conjuntament amb la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona de la Policia Nacional i les Policies Locals de Vidreres i Lloret de Mar.

Durant l’operatiu van detenir onze persones, entre les quals el líder de grup criminal, a qui se’ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, delictes contra la salut pública en el vessant de tràfic de drogues, atemptat contra agents de l’autoritat i tinença il·lícita d’armes.

Durant una de les entrades, el presumpte cap de l’organització criminal va obrir foc contra els agents amb un revòlver des de la finestra de casa seva. L’investigat va ser reduït per l’equip especial d’Intervenció de la Policia Nacional que donava suport a la investigació. En el moment de la detenció, al cap de l’organització se li va intervenir el revòlver amb el qual va disparar, a més d’una escopeta de canó retallat municionada i en disposició de fer foc.

Octubre de l'any passat

La investigació es va iniciar l’octubre de 2021 quan els efectius policials van detectar una organització criminal que presumptament es dedicava al cultiu i producció de marihuana (a naus ocupades) de la demarcació de Girona, des de les quals es traslladaven els cabdells de marihuana a països del centre d’Europa com França, Alemanya i Polònia, on el preu de venda es pot arribar a triplicar. En el decurs de la investigació, i en el marc de la cooperació internacional entre policies europees, els investigadors van poder confirmar que altres grups criminals transnacionals es desplaçaven fins a Lloret de Mar per adquirir aquesta droga.

Canvis en la investigació

Els membres de l'organització productora de marihuana prenien moltes mesures d’autoprotecció per evitar ser detectats pels investigadors. De manera sistemàtica durant els desplaçaments amb vehicle que realitzaven, els membres de l’organització no dubtaven a conduir de manera temerària per eludir la suposada vigilància policial generant un greu risc en la seguretat viària, tant pels usuaris de les vies que circulaven, com per als agents que executaven les tasques d’investigació.

En una ocasió, el presumpte líder de l’organització criminal va detectar un vehicle policial mentre circulava amb un vehicle tot terreny de gran cilindrada i va iniciar un seguit de maniobres de risc com avançaments perillosos i d’altres conductes agressives, arribant a escometre’ls per a fer-los fora de la via per la qual circulaven.

Atès el risc per a terceres persones que suposaven les conduccions dels membres del grup criminal, els investigadors van optar per sol·licitar el suport d’altres unitats per continuar la tasca investigadora. Així doncs, unitats de drons i helicòpters van començar a alternar-se en les diverses fases de la investigació.

Modus operandi

Els membres de l’organització ocupaven, o llogaven de manera legal, cases o pisos a zones allunyades dels centres urbans de les poblacions gironines. Un cop adquirides o ocupades, n’adaptaven els interiors per al cultiu de marihuana i n’adequaven els exteriors de les parcel·les per al cultiu exterior: obrien clarianes entre la massa arbòria, de manera que les plantacions només es podien observar des de l’aire.

Els principals responsables de l’organització feien viatges recurrents a Albània per traslladar-hi els diners que obtenien de benefici de la venda i distribució de la droga. Un cop al país també es dedicaven a captar persones per portar-les a Catalunya i ocupar-se de les plantacions. Aquestes persones mai romanien més de tres mesos a Espannya per no haver de regularitzar la seva situació.

Els jardiners pernoctaven a les mateixes plantacions, fos a l’interior de les cases o en construccions improvisades i temporals i en unes condicions de falta d’higiene i insalubritat molt precàries. No acostumaven a sortir de les plantacions que els responsables els havien assignat durant el temps que eren a Catalunya, i tenien l’encàrrec del manteniment de les plantacions i del cultiu, assecat i preparació dels cabdells per a la seva distribució.

Explotació de la investigació

En total, la policia van intervenir 4.300 plantes de marihuana i 40 kg de cabdells aptes per a la seva distribució, a banda de material per produir, assecar i distribuir la droga. Durant la primera fase de l’operatiu, l’1 de setembre, l’equip conjunt d’investigadors juntament amb el Grup Especial d’Intervenció (GEI) van detenir quatre persones i es van intervenir 2.200 plantes de marihuana en cultius exteriors i 10 kg de cabdells secs. Pel que fa a la segona fase, que es va dur a terme el dia 30 de novembre, es van detenir set persones i es van intervenir 2.100 plantes de marihuana i uns 30 kg de cabdells.

També van realitzar sis entrades i escorcolls, tres dels quals van ser a plantacions exteriors, a Lloret de Mar i Vidreres, on van intervenir, a banda de la substància estupefaent, dus armes de foc real i nombrosa munició. Entre els escorcolls, n'hi va haver en una casa d'Aiguaviva Park.