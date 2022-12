Enguany 450 infants de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar podran tenir regals de Nadal gràcies a la campanya que organitza cada any Creu Roja. En la recollida de joguines hi participen entitats com la Penya-Blanc-i-Blava, que fa 17 anys que forma part de la iniciativa. Després de dos anys, l’entitat ha pogut fer el lliurament de les joguines a l’ONG amb un acte festiu, celebrat diumenge amb un esmorzar-aperitiu que va comptar amb la presència de l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el tinent d’alcalde d’esports, Carlos Garzon.

També van assistir-hi altres membres del consistori, acompanyant el moment en què el voluntariat de Creu Roja rebia els lots de joguines i regals per contribuir a la campanya. Per la seva banda, la Junta de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes va estar encapçalada, entre altres membres, pel seu president, Alberto Romero, qui va destacar l’alegria de poder compartir de nou un acte tan tradicional, sense les restriccions dels dos darrers anys. Aquest 2022 ha estat la primera vegada que l’acte s’ha pogut allotjar a la nova seu de l’entitat esportiva que, des de fa tres anys, s’ha traslladat a un nou local situat al barri de Mas Enlaire.