Aquest mes, la funerària Cabré Junqueras, ha entregat la beca Innovació en l’àmbit de final de la vida i dol 2022, durant la I Jornada d’Innovació, duta a terme per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els serveis funeraris van lliurar una menció que reconeix el projecte d’investigació: Com acompanyem els infants quan descobreixen la mort?, confeccionat per Jessica Galán, Jordi Romero i Mireia Carmona.

La beca es va lliurar el 2 de desembre a la I Jornada d’Innovació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Es van presentar 19 projectes innovadors, 10 sobre innovació en serveis i processos assistencials i 9 en innovació, transformació digital i ús de dades. Més de 60 professionals, majoritàriament de la Corporació, però també d’altres centres sanitaris de la Regió Sanitària de Girona, van vertebrar la jornada.