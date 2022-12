Un camió bolcat a la C-25 ha provocat el tall en els dos sentits de la via al seu pas per Riudellots de la Selva a primera hora de la tarda. L'accident ha tingut lloc a les 14.42 hores, quan el vehicle ha sortit de la via mentre circulava a l'altura del quilòmetre 240.

El conductor no ha resultat ferit, però el camió ha quedat bolcat en mig de la via mentre anava en direcció Campllong i s'ha hagut de tallar el trànsit en tods dos sentits. Els Mossos han habilitat un pas alternatiu, i en aquests moments hi ha retencions de vora un quilòmetre per sentit. Els Bombers de la Generalitat estan netejant la calçada, ja que el vehicle ha patit un vessament de combustible, i també ajudaran a retirar el vehicle. La calçada estarà tallada durant tota la tarda per la neteja i retirada del camió.