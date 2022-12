L’Ajuntament de Blanes licitarà el projecte de redacció i la construcció del nou edifici de la Policia Local i Protecció Civil per 8,3 milions d’euros.El plenari va aprovar dojius al vespre per unanimitat el projecte i el govern local preveu licitar el projecte a principis del 2023.

A dia d’avui els tècnics municipals ja estan redactant el plec de clàusules després que s’acabés l’avantprojecte. La nova comissaria estarà al davant de l’escola Sa Forcanera, entre l’avinguda del Parlament i la GI-682. L’edifici tindrà un soterrani, planta baixa i primer pis.

En un principi el consistori preveia destinar uns 6 milions al projecte, però l’increment dels preus ha obligat a incrementar el cost 2 milions.

El plenari de Blanes ha donat llum verda a la licitació per a la redacció i construcció de la nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil al municipi.

Es tracta d’una de les inversions que havia previst el govern municipal des de feia temps amb l’objectiu de resoldre algunes de les mancances que té el cos local en les instal·lacions actuals i, sobretot, la falta d’espai que arrossega la policia i protecció civil. Aquest punt ha comptat amb el suport de tots els regidors de l’Ajuntament de Blanes.

A partir d’aquí, el govern local ha anunciat que ja està treballant en el plec de clàusules que ha de tenir la licitació per tal que es pugui fer a principis del 2023. Tindrà un cost de 8,3 milions d’euros com a màxim, 2 més del previst inicialment. El motiu del sobrecost és l’augment del preu dels subministraments i material per a la construcció de l’edifici.

La nova prefectura de la Policia Local i Protecció Civil està previst que es construeixi als terrenys situats just davant de l’escola Sa Forcanera, entre l’avinguda del Parlament i la carretera d’accés a la Costa Brava, la Gi-682. El nou edifici constarà de planta soterrada, planta baixa i primera planta. S’espera que solucioni les mancances d’espai i serveis de les actuals dependències.

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ja havia anunciat que la nova prefectura estaria en redacció aquest any perquè les actuals instal·lacions no són adequades per l’atenció ciutadana que han de donar ni per les activitats que s’hi desenvolupen.

Pel que fa a la resta dels temes de debat inclosos a l’ordre del dia del ple, es van aprovar amb la unanimitat de tothom, llevat d’un únic punt: la moció presentada per Blanes En Comú Podem per demanar la municipalització de la gestió de l’aparcament en superfície. La proposta va lligada al fet que aquest proper 31 de desembre s’acabarà la concessió de SABA per aquesta explotació, i la van recolzar, a banda dels proponents, dos dels regidors no adscrits. La resta es va abstenir.