Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma i la Policia Local d’Hostalric han desmantellat un cultiu de marihuana que es trobava en una casa a prop de l’escola d’Hostalric. Generava molèsties al centre educatiu sobretot per la forta olor que generava.

El cas es va conèixer el dimarts dia 20 i dijous es va fer l’entrada i escorcoll a l’habitatge.

En aquesta operació, la policia va localitzar els dos responsables del cultiu, que van acabar arrestats per ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i per tràfic de drogues. Són dos homes de 23 i 33 anys, que fins ara no comptaven amb antecedents policials.

Sorpresos a la plantació

L’escorcoll i entrada a la casa es va fer dijous a primera hora del matí i la plantació estava situada a la quarta planta de la casa adossada. Concretament, estava instal·lada en diverses habitacions.

La policia va sorprendre els dos cuidadors del cultiu a l’interior de l’habitatge i posteriorment, va desmantellar el cultiu: format per 1.300 esqueixos de plantes de marihuana que encara estaven en testos per instal·lar el cultiu.

A banda, la plantació estava tota preparada amb tota mena d’aparells per al seu funcionament. Els policies van confiscar tots aquests aparells: 76 focus, 76 transformadors, conduccions per fer funcionar el sistema de reg i tota mena d’eines pel cultiu.