Va perdre combustible. Un camió bolcat a la C-25 va provocar el tall en els dos sentits de la via al seu pas per Riudellots de la Selva a primera hora de la tarda. L’accident va tenir lloc a tres quarts de tres de la tarda, quan el vehicle va sortir de la via l’altura del quilòmetre 240. El conductor no va resultar ferit, però el camió ha quedat bolcat en mig de la via. Els Mossos van habilitat un pas alternatiu, i les retencions van arribar a ser d’un quilòmetre per sentit. La calçada va estar tallada durant tota la tarda per la neteja i retirada del combustible.