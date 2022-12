Els municipis selvatans d’Anglès, la Cellera de Ter i Hostalric han inaugurat recentment o inauguraran en els propers dies espais joves. Els espais joves són equipaments públics destinats a la població adolescent i jove en el qual hi desenvolupen activitats d’oci, lleure, culturals i també formatives i alhora funcionen com punts d’informació. En el cas d’Anglès, la demanda d’un espai de referència fa anys que hi és. L’Espai Jove d’Anglès està ubicat a la sala annexa a la Fontbernat, que té entrada pels jardins de Can Cendra. A principis d’octubre es va obrir l’Espai Jove d’Hostalric destinat a joves a partir de dotze anys. Aquest està ubicat al soterrani de la Domus, prop de la biblioteca Modest Salse i Camarasa. La dinamització jove a la Cellera de Ter per fi té un espai clar de referència: l’Escorxador, ubicat al camí de la Font Picant.

A la comarca hi ha un total de 14 espais joves.