L'equip de Càritas Interparroquial ha realitzat una vegada més el tradicional lliurament de lots de Nadal que sol fer-se coincidint amb l'inici d'aquestes festes.

En total, s'han repartit lots per a 606 famílies. Es tracta de lots d'aliments més complets que els què habitualment ja es reparteixen a la seu de la ONG local, perquè l'objectiu és que tothom sense excepció, dins les possibilitats i recursos amb què compta Càritas Interparroquial Blanes, puguin gaudir aquestes festes tan assenyalades de la millor manera, amb aquell afegitó que fa els lots més especials, han informat.

Des que va esclatar la pandèmia els lots d'aliments que confecciona Càritas Interparroquial han hagut d'augmentar considerablement. Així, s'ha passat dels prop de 400 que es van repartir l'any 2019 amb motiu de les festes de Nadal d'aquell any a les xifres amb què actualment es mou l'entitat social, que superen les 600 famílies.

A finals de la setmana passada, es va organitzar la jornada intensiva per repartir-los.

Hi ha productes com neules, polvorons o llaminadures típiques de les festes de Nadal, acompanyant els què habitualment ja composen els lots que es reparteixen al llarg de tot l'any: oli, llet, arròs, pasta, iogurts, verdura, llegums, fruita, pa, embotit i carn. El què sempre es procura és que els lots d'aliments confeccionats siguin respectuosos amb les religions i tradicions de totes les famílies, ja que hi ha tradicions i creences que rebutgen la ingesta de determinats productes.

Un centenar de voluntaris

Tres quartes parts dels lots són per a famílies de tradició cristiana, mentre que la resta són de tradició musulmana. Càritas Interparroquial de Blanes compta de manera habitual amb prop d'un centenar de voluntàries i voluntaris que efectuen diverses feines a la seu ubicada al Carrer Anselm Clavé on, a banda del Banc d'Aliments, també s'hi ofereixen altres serveis.

Ara bé, més pel que fa a l'organització dels lots per a les festes nadalenques, s'ha comptat amb una cinquantena de voluntaris i voluntàries que s'han encarregat de la seva confecció. Posteriorment, el dia en què es va fer el lliurament –dijous de la setmana passada, 22 de desembre-, se'n van encarregar una vintena de persones.

Durant tot aquest 2022 ja s'ha hagut d'augmentar el nombre famílies beneficiàries a qui es reparteixen de manera habitual. Així, segons les xifres amb què treballa l'entitat social de Blanes, el 42% dels lots d'aliments que es reparteixen al llarg de tot l'any són per a famílies de nacionalitat espanyola.

Un 17% dels lots estan adreçats a cobrir les necessitats de diversos col·lectius d'origen molt divers que també viuen a Blanes. El major nombre correspon a persones de nacionalitat marroquí, i fins l'any passat aquest col·lectiu era seguit per a beneficiaris i beneficiàries d'origen gambià. Ara, en canvi, les persones d'origen ucraïnès són les que ocupen el tercer lloc darrera els espanyols i els marroquins.