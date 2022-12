L’equip de voluntaris i voluntàries de Càritas Interparroquial ha realitzat una vegada més el tradicional lliurament de lots de Nadal que sol fer-se coincidint amb l’inici d’aquestes festes. A finals de la setmana passada, es va organitzar la jornada intensiva per repartir-los. Des de l’entitat apunten que durant aquest 2022 s’ha hagut d’augmentar el nombre famílies beneficiàries a qui es reparteixen de manera habitual. Així, segons les xifres amb què treballa l’entitat social de Blanes, s’han repartit lots per a 606 famílies. En concret s’han donat lots d’aliments amb l’objectiu que tothom, dins les possibilitats i recursos amb què compta Càritas Interparroquial Blanes, pugui gaudir aquestes festes. Així, hi ha productes com torró, neules, polvorons o llaminadures típiques de les festes de Nadal, acompanyant els què habitualment ja composen els lots que es reparteixen al llarg de tot l’any: oli, llet, arròs, pasta, iogurts, verdura, llegums, fruita, pa, embotit i carn.

Una cinquantena de voluntaris Pel que fa a l’organització dels lots per a les festes nadalenques, s’ha comptat amb una cinquantena de voluntaris i voluntàries que s’han encarregat de la seva confecció. Posteriorment, el dia en què es va fer el lliurament –dijous de la setmana passada, 22 de desembre-, se’n van encarregar una vintena de persones. Des que va esclatar la pandèmia, l’any 2020, els lots d’aliments que confecciona Càritas Interparroquial han hagut d’augmentar considerablement. Així, s’ha passat dels prop de 400 que es van repartir l’any 2019 amb motiu de les festes de Nadal d’aquell any a les xifres amb què actualment es mou l’entitat social, que superen les 600 famílies.