Lloret aprova les ordenances fiscals tot i les al·legacions de l'Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Lloret de Mar va acollir ahir el darrer ple del 2022 i no va estar exempt de polèmica. La sessió, de caràcter extraordinari, tenia com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals de 2023. La sorpresa per a l’equip de govern lloretenc va ser que entre les al·legacions presentades hi figurava la del consistori veí, l’Ajuntament de Blanes. Un fet que no ha estat ben rebut pels edils lloretencs que, tot i desestimar les al·legacions dels blanencs, es van mostrar decebuts per les formes usades.

«Sento tristesa i indefensió amb el que l’Ajuntament de Blanes ha fet perquè no és de rebut. Si algú es pren la molèstia de parlar amb els serveis tècnics de la casa també els hi podran dir el mateix. Podrien agafar el telèfon i haver demanat l’estudi de costos, com s’ha fet sempre, i més amb un ajuntament amb el qual som veïns. A més amb l’afegit que han acabat al·legant totes les ordenances... Han intentat posar en escac el futur econòmic immediat de l’Ajuntament de Lloret i això no és cap satisfacció», va etzibar l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat.

El batlle lloretenc va afegir el seu malestar per la manca de comunicació del batlle blanenc: «Ni tan sols he rebut la trucada del batlle del poble del costat. Això no està a l’altura d’un municipi com Blanes», va dir Dulsat, que va afegir que «si nosaltres tinguéssim una biblioteca comarcal estaríem encantats. Hi ha tot d’equipaments que podríem tenir com a cocapital de la comarca, en aquest cas fem una feina de guardar la porqueria de la resta i això carrega tècnicament molts departaments. La nostra quota de solidaritat està ultrapassada com per a sobre haver de rebre al·legacions d’un municipi veí».

Per la seva banda, la segona tinenta d’alcaldia, Lara Torres, va afegir que «és sorprenent que un poble veí del tamany de Blanes faci les coses com ho han fet. Des del meu punt de vista no és ètic com ho han fet. Som municipis veïns i abans de presentar al·legacions el darrer dia, igual que truquen molts cops per venir a veure com fem coses a Lloret, si tenien dubtes, la porta i el telèfon és el mateix. Dit això, això marca un abans i un després amb les maneres de fer. Blanes té la legitimitat per fer esmenes a l’ordenança 9, que els hi afecta, però no a la resta. A més ells són lliures de portar els seus residus a l’abocador on vulguin», va manifestar la regidora.

L’abocador de Lloret

Cal recordar que la proposta municipal del govern lloretenc implica un increment d'una desena de taxes, entre elles, la relativa al servei de recollida, transport i tractament d'escombraries. Això interpel·la directament en la factura dels ciutadans de Blanes, ja que l'Ajuntament utilitza els serveis de l'abocador de Lloret de Mar, de titularitat municipal.

Els regidors lloretencs, però, van exposar que l'abocador tindrà una vida útil determinada, però així i tot l'Ajuntament haurà de pagar uns costos de manteniment un cop l'equipament no es pugui continuar fent servir. El portaveu d'ERC, Jordi Orobitg, va manifestar que «els preus de l'abocador no contemplen cap cost d'oportunitat. L'Ajuntament de Blanes no vol pujar el rebut dels seus veïns per abocar a Lloret, però nosaltres hem de defensar els nostres drets. Aquests preus són ridículs per l'impacte que tenen en el nostre municipi els residus».

L'Ajuntament de Blanes ha declinat fer declaracions a l'espera de rebre la resolució de l'Ajuntament de Lloret.