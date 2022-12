Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en xocar amb un camió mentre conduïa per l'N-II al seu pas per Vidreres. Els fets han tingut lloc a les 11.10 hores al quilòmetre 693 de la via en sentit Barcelona. El xoc s'ha produït per un encalç entre ambdós vehicles, i el motorista n'ha resultat ferit greu. Dues ambulàncies del SEM l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona.

L'accident ha tallat momentàniament la circulació d'un carril en sentit sud i ha provocat petites retencions.