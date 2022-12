Blanes celebrarà el darrer dia de l'any la tradicional Cursa Popular de Sant Silvestre, coneguda també com La Sansi o la Cursa dels Nassos.

En la quarta edició s'ha proposat un recorregut de cinc quilòmetres.

El tret de sortida es donarà a 2/4 de 6 de la tarda des de la cruïlla entre el passeig de Mar i el carrer Ample, per enfilar-lo cap a munt. carrer Ample a munt, seguiran pels carrers de la nova urbanització del Pla Parcial Costa Brava: l'avinguda del Parlament i el carrer Aragó. Des d'aquí tombaran per l'avinguda Joan Carles I, plaça Solidaritat, Rambla Joaquim Ruyra, plaça Catalunya, plaça dels Països Catalans, gir en sentit invers per tornar a plaça Catalunya i passeig de Mar fins al Port, on es farà el darrer gir de tornada fins el lloc de sortida: passeig de Mar amb carrer Ample.

La cursa està organitzada pel Club Triatló Blanes amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El preu de la inscripció és de 5 euros i un màxim de 250 dorsals participants.

Conjuntament amb el dorsal, el Club Triatló Blanes també lliurarà als participants alguns obsequis relacionats amb l'esport runner, com per exemple un barret vermell típic dels Pares i Mares Noël. L'esdeveniment esportiu es tancarà amb el lliurament dels premis a les tres primeres classificades i als tres primers classificats de la general.