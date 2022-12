Maçanet de la Selva (Selva) destinarà 157.000 euros dels fons Next Generation al patrimoni i a la senyalització de quatre rutes del municipi. Es treballarà a la ruta verda, que passa pels Estanys de Sils; la ruta grisa, amb el patrimoni històric del municipi; la ruta vermella, pels punts geològics relacionats amb els volcans; i la ruta blava, la més immediata al nucli. A més, aquesta subvenció també contempla la senyalització de diferents espais patrimonials, com són la capella de Vall de Maria, l'església de Martorell, la torre de Cartellà o el pont del Dimoni. Algunes d'aquestes propostes, comptaran amb recreacions en 3D per poder visitar-les.

La subvenció s'ha gestionat des del Consell Comarcal que rebrà un total de 2,8 milions d'euros, dels quals s'extraurà aquesta subvenció per Maçanet. D'aquesta partida, i perquè la senyalització sigui igual per a tots els municipis de la comarca, també es destinaran 102.500 euros en un pla de comunicació perquè es renovi tot el material tant en paper com digital. La regidora de Promoció econòmica i Turisme de Maçanet de la Selva, Lídia Campeny, valora molt positivament aquesta subvenció que «permetrà millorar la qualitat del turisme relacionada amb tota la feina feta fins ara» com la creació de la marca 'Descobreix Maçanet' o l'obertura del pàrquing municipal per caravanes.