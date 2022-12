Tonant cap a casa, després d’assistir a la gala d’entrega de la primera edició dels Premis Diari de Girona, donava voltes al fet que suposa distingir, a títol individual o col·lectiu, la feina en la qual algú excel·leix o destaca en el seu àmbit d’actuació o influència. En aquest cas, uns premis que no comporten gratificació econòmica, però que per la seva rellevància suposen un estímul i un reconeixement remarcable pels guardonats.

Dels set premis atorgats, dos van recaure directament o indirectament a la Selva. El premi a la tasca científica va ser per a Mariona Serra, fundadora de l’empresa GoodGut amb la que investiga tractaments curatius i preventius per a malalties digestives. GoodGut, lligada a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, treballa estretament amb HIPRA on hi té la seu. Precisament va ser també HIPRA, la farmacèutica d’Amer, qui amb una llarga trajectòria en la investigació i elaboració de vacunes animals i humanes, va rebre el Premi d’Honor.

L’acte d’entrega, que es va celebrar al Centre Cultural La Mercè de Girona, va resultar d’una admirable senzillesa. Ni llarg ni curt, amb unes actuacions i unes projeccions subtils i adequades. I fins i tot, amb uns parlaments dels guardonats i de les personalitats assistents ajustades en temps i paraules.

No és selvatana, però, em va resultar especialment emotiu que el Premi de l’Any recaigués en una directora i pedagoga teatral. La banyolina Claudia Cedó el va rebre per la seva tasca de llarg recorregut a favor de la inclusió social a través del teatre. Teatre integrador i guaridor; que bé!

Tornava cap a casa, com els deia al començament, i pensava en tot això de les distincions en clau més local. D’existir, a qui es podrien atorgar uns premis similars en municipis com Blanes (el meu) Lloret, Tossa... O fins i tot a nivell comarcal. A banda d’HIPRA, que em venia al cap de manera recurrent en l’apartat d’empresa i investigació, no era capaç de configurar una llista consistent de candidats.

Tot i tractar-se d’un joc que vàrem compartir amb la meva dona i ens va entretenir durant la lenta i cautelosa tornada enmig de l’espessa boira que embolcallava la N2 aquella nit, ens van venir al cap alguns noms: ASPRONIS, TMCOMAS, el CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes)... En un nom i una persona, però, vàrem coincidir: Amaranta Gibert, la directora del Teatre de Lloret. La feina que fa des de fa anys al davant d’una de les dues seus del teatre de la Costa Brava Sud mereix més d’un i de dos reconeixements. Les programacions que temporada rere temporada hi encabeix fent mans i manegues amb un pressupost sempre més ajustat del que voldria i l’aixopluc que ofereix a les entitats artístiques lloretenques són, certament, tributàries d’algun reconeixement públic (local, comarcal o provincial).

Estic segur, però, que per a ella el millor guardó el rep els dies que, com fa dos diumenges, tot i la final del mundial de futbol, lloretencs i selvatans (fins a dos autocars de la veïna Tossa) vàrem omplir «el seu teatre» de gom a gom per veure L’Oreneta de Guillem Clua interpretada per Dafnis Balduz i per la reconegudíssima (també controvertida) actriu Emma Vilarasau.