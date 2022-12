«Va ser una cosa extraordinària per un poble petit de pescadors que acabava de passar la Guerra Civil», exposa Maria Fàbregas, una veïna que amb prou feines tenia sis anys quan un equip de filmació de Hollywood va desembarcar al municipi per filmar Pandora y el holandés errante (1951). Una pel·lícula que va esdevenir una injecció de diners i que va ser un exponent impagable.

Un dels lligams que va transcendir el pas del temps va ser l’impacte que hi va deixar Ava Gardner (1922-1990). L’actriu, protagonista principal del film, va morir el 1990, però a Tossa de Mar el seu record es manté més viu que mai. Tant és així que amb motiu del centenari del seu naixement, han sigut nombrosos els ciutadans de la localitat que han recordat la figura de Gardner, una icona del cinema que va quedar immortalitzada a la Vila Vella gràcies a una estàtua feta per Ció Abellí. Un dels que també l’ha recordat és l’alcalde del municipi, Ramon Gascons, que va usar les xarxes socials per recuperar el llegat de l’artista: «Avui fa cent anys del naixement de l’estrella que va fer brillar Tossa als anys cinquanta. Cent anys del naixement d’Ava Gardner. No era l’única famosa que sortia a la pel·lícula, tanmateix, és l’única que ha quedat immortalitzada per sempre a Vila Vella, amb l’estàtua de Ció Abellí. Molts pensaran que això va ser degut a la seva bellesa captivadora. I sí, és cert, la seva bellesa va captivar Hollywood, i amb aquest, el món sencer. Però la seva petjada a Tossa transcendeix el que era la seva bellesa».