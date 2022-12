L’Ajuntament de Vidreres ha iniciat el període de licitació per al concurs de gestió de la piscina municipal, que té una durada de 4 anys i un import equivalent a 1.085.129,30 euros. L’empresa adjudicatària podrà usar les instal·lacions existents, gestionar i explotar la piscina i el bar. El concessionari també podrà explotar la terrassa per un període de 4 anys des de la signatura del contracte, així com la zona de platja de la piscina en el període comprés entre el 21 de juny i l’11 de setembre. El contracte té opció a un cinquè any de pròrroga.