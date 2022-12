Les obres de millora que s’estan fent a la zona portuària han obligat a canviar el lloc l’arribada dels reis d’Orient al seu pas per la localitat de Blanes. Enguany, segons va confirmar l’Ajuntament després d’enviar la notificació pertinent dels patges reals, no arribaran per mar al port, com era el seu costum. A causa d’aquesta situació, la cavalcada d’enguany arrencarà des d’un altre indret: la plaça dels Països Catalans, davant del Col·legi Joaquim Ruyra, coneguda també com l’Escola de la Vila.

El recorregut Les carrosses que formen part de la comitiva estaran estacionades a l’esplanada del costat de l’antic pavelló, on s’ha reservat un espai molt gran per enquibir-les. A partir d’aquí els diferents components de la cavalcada aniran enfilant la plaça dels Països Catalans i seguiran pel passeig de la Marina, mentre l’emblemàtica Roca de Sa Palomera queda situada a la dreta de la comitiva. Arribats a la plaça Catalunya, seguiran pel passeig Cortils i Vieta fins arribar al carrer Ample. A partir d’aquí, el recorregut serà el mateix que s’ha estat fent els darrers anys, abans i post pandèmia: després de pujar pel carrer Ample, girarà a la plaça de la Solidaritat i tombarà cap a la rambla Joaquim Ruyra Sud fins a arribar a la cruïlla amb el carrer Doctor Xavier Brunet, gairebé a tocar de la Plaça Catalunya. Aquí baixaran de les respectives carrosses els tres reis i el seguici que els acompanyarà per fer el darrer tram del recorregut a peu pel passeig de Dintre, fins a arribar davant del pessebre, on faran la tradicional salutació al Nen Jesús, com fan les figuretes dels pessebres que els representen. Tot seguit, pujaran al despatx d’Alcaldia, des d’on saludaran la gent que s’hagi congregat a la plaça dels Dies Feiners, i els obsequiaran amb una pluja de caramels. Una tradició que es recuperarà aquest 2023 després de dos anys que no se’n podien repartir.