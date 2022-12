Espera quatre mesos per a una visita a l’hospital de Blanes i li anul·len sense avís

Després de la lleugera millora experimentada l’any passat respecte al 2020 -quan el sistema va quedar aturat per l’impacte de la pandèmia-, les llistes d’espera de la sanitat pública de Catalunya han tornat a empitjorar aquest any en comparació amb el 2021.

Per exemple, segons dades de Salut, l’agost passat el temps mitjà d’espera a Catalunya per a les operacions de càncer era de 21 dies, un 38% més elevat que el juliol del 2021. També ha pujat l’espera total per a cirurgies generals. El que sí que ha experimentat una lleugera millora, almenys a Girona, és l’espera per a fer-se una prova diagnòstica.

Malgrat tot, l’espera per a la primera visita amb un especialista tampoc millora, tal com ho ha notat en primera persona, una veïna de Lloret, que fa quatre mesos que espera visitar-se amb una metgessa de geriatria.

La seva filla, Gloria Castilla, explica a aquest diari que la seva mare fa mesos que presenta símptomes de demència i ha anat empitjorant progressivament. Com que encara no té el diagnòstic complet, des del CAP de Lloret la van derivar a l’especialista corresponent de l’hospital de Blanes.

«El pitjor de tot no va ser la llarga espera, sinó que el dia de la visita, la setmana passada, ens vam desplaçar fins a l’hospital per res, ja que després d’una hora i mitja esperant la doctora, van acabar anul·lant la visita a la meva mare», explica Castilla, qui lamenta que «ningú ens va informar de res i tot just ens vam assabentar que no la visitarien quan ja estàvem redactant una queixa formal contra l’hospital». Castilla expressa que la sensació que va sentir va ser «d’impotència per tot aquest temps perdut, ja que la memòria de la meva mare s’ha anat deteriorant i ningú li tornarà». Afegeix que el dia de la visita hi havia altres pacients en la mateixa situació d’espera.

Segons fonts consultades per aquest diari, des de l’hospital lamenten les molèsties ocasionades a la pacient i a la seva família i els demanen disculpes. Concreten que la professional que l’havia d’atendre el 20 de desembre va tenir una indisposició i no hi va haver marge de maniobra per substituir-la i tampoc per avisar els primers pacients citats. Davant la situació, ja s’han reprogramat les visites de forma urgent pel dimarts de la setmana vinent.