La campanya «Compra a Lloret» s’ha estrenat al municipi amb el clar objectiu de promoure el comerç local. Segons va avançar l’Ajuntament, enguany compta amb una novetat destacada: en lloc d’una targeta moneder, com altres anys, els usuaris disposaran d’una aplicació al mòbil que servirà per fer despesa a les botigues de la vila. La regidora de Comerç, Lara Torres, va assenyalar en declaracions a l’emissora municipal, Nova Ràdio Lloret, que «l’atractiu principal és la facilitat en la gestió, amb l’app al mòbil es pot saber exactament la quantitat de diners que queden per gastar». La campanya està dotada de 60.000 euros i se’n poden beneficiar fins a 1.500 lloretencs. Qui vulgui gaudir-ne haurà de pagar per avançat 60 euros i l’Ajuntament li’n subvencionarà 40 més. De manera que tindrà 100 euros per gastar en comerços locals.

Els beneficiaris de la campanya han de ser majors de 18 anys i estar empadronats a Lloret. Cada ciutadà pot fer una única càrrega i la campanya estarà activa fins al 31 de gener.