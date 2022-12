La rehabilitació de l’antic edifici de la policia de Lloret, a punt

Any nova, vida nova. Almenys aquest serà el cas de l’immoble ubicat al número tres del carrer Verge de Loreto. L’edifici, que havia sigut la comissaria de la policia local abans que aquesta es traslladés, viurà una reforma integral que començarà al gener de 2023 i que té una durada prevista de catorze mesos. El futur espai esdevindrà la nova llar de totes les activitats relatives a les àrees de Promoció Econòmica així com dels Serveis Ocupacionals de l’Ajuntament de Lloret.

El regidor de Promoció de la Ciutat, Jordi Orobitg, es mostra satisfet per deixar encarrilada aquesta obra en el tram final del mandat de l’actual equip de govern, format per la coalició de Junts, ERC i els edils no adscrits que a inicis de la legislatura formaven part de la formació del Partit Socialista de Catalunya: «El nou espai oferirà un ventall de serveis molt ampli i permetrà alliberar espais municipals que ara estan acollint cursos i formacions que promociona l’Ajuntament. També hi pot encabir activitats de centres cívics, etcètera. Una part important de l’espai estarà destinada a formació d’activitats vinculades amb el turisme. Vam ser beneficiaris de fons Next Generation i gràcies a això les aules de formació tindran un gran ventall de tecnologia puntera». El cost de la reforma ascendeix a 533.242,40 euros i el procés d’adequació de l’espai costarà 440.000 euros.

Trasllat de personal

El personal de l’Ajuntament que està vinculat a l’àrea de Promoció Econòmica es traslladarà a aquest nou edifici un cop estigui en funcionament. Orobitg explica que el proper pas serà elaborar un reglament d’ús. «Hem de fer un reglament d’ús perquè hi ha molta demanda d’espais i, tot i que alliberarem espais de centres cívics i de l’escola d’adults, hi haurà demanda. La prioritat serà la formació. Per això tindran prioritat els cursos que subvencionem des de l’Ajuntament o les formacions que actualment s’han de fer en altres espais».

L’edil republicà valora satisfactòriament que l’antic edifici de la policia pugui ser reconvertit amb una finalitat municipal. «Em sembla que posem en valor un equipament que fins ara estava en desús. La rehabilitació també ens permet optimitzar recursos», conclou l’edil.

El projecte d’execució del nou equipament ha estat executat per 3AT Arquitectura i comptarà amb dues plantes. En la primera hi haurà sis despatxos, una sala de reunions i una sala multimèdia. A la planta baixa del mateix espai s’hi preveuen dues sales més de formació, una sala de reunions, un espai de consergeria i un espai d’atenció al públic.