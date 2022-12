El passat 24 de desembre, coincidint amb la vigília de Nadal, el barri de Quatre Vents va gaudir d’una jornada de nadales solidàries amb el doble objectiu de recaptar aliments per a Càritas així com joguines per Creu Roja. Segons va informar l’Ajuntament, la vetllada va comptar amb la cantant professional Sílvia Mena, afincada durant tot l’any a Sevilla, però lligada familiarment amb Blanes. L’artista va ajudar en els assajos abans de venir. Val a dir que Sílvia Mena forma part del duet de música flamenca «Con Otro Aire», que ha compartit escenari amb destacats artistes, i ha recorregut pràcticament tota Espanya amb les seves actuacions musicals.