La Biblioteca Comarcal de Blanes va acollir els darrers dies de 2022 a uns visitants insòlits, peluts i que caminen de quatre potes: gossos. El motiu de la visita s’ha emmarcat en el programa de la Generalitat «Temps x Cures». Es tracta d’una política impulsada pel departament d’Igualtat i Feminismes de finançament i acompanyament per reforçar i crear nous serveis de cures per a nenes i nens de 0 a 16 anys a tot el territori català.

En el cas de l’activitat particular que es va dur a terme entre el 22 i el 27 de desembre a la Biblioteca Comracal de Blanes, diversos infants d’edats compreses entre els tres i els nou anys van poder participar en sessions de lectura acompanyats de gossos. L’objectiu particular era que els participants poguessin interactuar en l’activitat que se’ls proposava, que s’allargava durant tres hores (de nou a dotze del matí), ajudats per monitors i monitores que tenien cura d’estar amb ells i elles. Tot plegat per alliberar temps durant aquest període de vacances escolars nadalenques per a les famílies, especialment per a les dones, a qui majoritàriament se’ls atribueix tenir cura dels fills.

Segonsl’Ajuntament de Blanes, al llarg dels cinc dies en què s’ha estat fent l’experiència, han participat 75 infants, i fins i tot hi ha hagut grups en què hi havia llista d’espera per si quedava una plaça disponible.

La Franxa i en Ponxo

Els protagonistes centrals de l’activitat, a banda dels nens i nenes que participaven en cada sessió, van ser la Franxa i en Panxo,els dos peluts que els van acompanyar. Sumant esforços dels monitors, els nens i nenes i els mateixos gossos, s’elaborava una entretinguda iniciativa en què, a banda de llegir, també s’apropaven els animals als infants per tal de demostrar els beneficis de tenir un animal de companyia i la seva repercussió en l’educació i en el lleure.

Diversos estudis secunden els beneficis que suposa la lectura assistida amb gossos. No tan sols perquè les nenes i nens milloren les seves habilitats de lectura en un ambient únic i divertit. Amb l’ajuda de les monitores i monitores aprenen a respectar els animals i la tinença responsable de gossos, i obtenen una experiència positiva, vivencial i significativa envers la lectura. Durant l’estona que participen en els tallers gaudeixen d’un contacte únic amb la lectura, apunta l’Ajuntament de Blanes, que alhora celebra l’èxit de l’activitat, que es va poder dur a terme gràcies a la comunitat Animal Almozara i l’entitat somEQUILIBRI, dedicada a la cura, entrenament i excursions amb animals.