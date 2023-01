Enguany els Reis d’Orient no van poder arribar per mar a la ciutat, però això no va fer que la cavalcada fos menys especial. Després del recorregut l’alcalde va lliurar la clau de la ciutat als Reis, llavors va haver-hi la tradicional pluja de caramels i, al final, Ses Majestats van recollir les cartes dels nens. En el campament Reial d’enguany es va habilitar una quarta cua per a persones amb diversitat funcional.