A partir del proper dimecres, 11 de gener, es podran començar a sol·licitar els nous distintius per aparcar als espais de zona verda de Lloret. Els distintius que es van activar l’any passat seran vàlids fins al 28 de febrer. El nou distintiu que s’obtingui es podrà utilitzar des de l’1 de març d’aquest any fins al 29 de febrer del 2024. Les persones empadronades i amb un vehicle que tributi l’impost de circulació a Lloret, hauran de fer la sol·licitud a través de la secció de Mobilitat de la pàgina web de l’Ajuntament on el tràmit serà automàtic quan indiquin el DNI del titular i la matrícula.