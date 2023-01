La policia local de Blanes està investigant qui és l’autor que aquesta passada matinada ha realitzat diverses pintades en edificis i equipaments municipals amb les sigles del partit polític ultradretà de «vox». Segons ha explicat l’Ajuntament, el cos municipal ha iniciat una recerca per identificar i localitzar el seu autor, per fer-ho compten amb les imatges enregistrades per diverses càmeres de seguretat ubicades en alguns dels carrers on s’han realitzat les pintades, fet que els permet identificar el recorregut que va seguir la persona en concret. L’autor seria una sola persona que actuava ràpidament, s’aturava el mínim possible a l’indret i marxava a la recerca d’un altre objectiu.

Els fets han passat, segons ha quedat registrat a les càmeres, pels volts de les dues de la matinada. Per la seqüència horària que ha quedat enregistrada a les càmeres, l’autor hauria començat pintant la Font Gòtica del carrer Ample, després hauria anat a la façana de l’Ajuntament de Blanes, i posteriorment al banc dels Músics situat al Passeig de Mar, on també hauria fet pintades. L’autor de les pintades podria ser acusat d’un delicte contra el patrimoni pel fet d’haver fet pintades a la Font Gòtica del Carrer Ample, la font més ben conservada de l’Arquitectura Gòtica de Catalunya. Ràpida actuació de neteja Tot i que les pintades s'han produït aquesta matinada, la ràpida actuació de la policia local i l’empresa de neteja ha permès que a primera hora del matí només quedessin rastres de les pintades que s’havien realitzat unes hores abans. L’autor ha escrit sempre el mateix missatge. Avui al matí només es podien apreciar les restes de les pintades en alguns dels llocs, i està previst que properament s’hi continuï actuant per acabar-ho d’arranjar. Una dotació policial ha sigut la que ha identificat les pintades durant la matinada i, posteriorment, ha donar l’avís perquè es netegessin. Tot seguit, els equips de neteja han actuat amb celeritat per netejar les pintades en qüestió d’hores per tal de deixar els equipaments en el seu estat habitual. L’obra està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, i és un dels vestigis més destacats del Vescomtat de Cabrera. Es tracta d’una font de planta octogonal, confeccionada a tres nivells: inferior; central i superior, el qual està adornat amb motius animals, medallons o clipeus heràldics de la nissaga dels Cabrera. Reaccions municipals L’alcalde del municipi, Àngel Canosa (ERC), ha usat les xarxes socials per mostrar la seva indignació davant la bretolada: «Quin greu tenir veïns que l’única manera de fer-se veure sigui menyspreant espais públics i patrimoni cultural. Més enllà de les diferències defensem el respecte i la convivència. Gràcies a la ràpida reacció de la gent de Nora i de la nostra Policia Local per la seva feina», ha valorat el batlle. Altres formacions polítiques, com la CUP, també han mostrat el seu rebuig davant els fets. «El feixisme no descansa ni la nit de Reis. Davant del discurs de l’odi i populista sempre ens hi trobaran de cara. A l’extrema dreta cal recordar-li una cosa: a Blanes, no passaran! Aprofitem per desitjar-vos una feliç diada amb els únics reis que valen la pena», va manifestar el grup en un missatge a les xarxes socials.