Un grup de veïns protesta per la retirada de papereres de la carretera Castanyet que, alhora, ha propiciat acumulació de brossa en alguns punts propers al voral. En un missatge publicat a les xarxes socials, la plataforma colomenca Control Ciutadà ha mostrat la seva indignació per la retirada d’aquests elements que fins ara servien als usuaris per llançar la brossa. «Davant la retirada indiscriminada de les papereres de la carretera Castanyet, podeu continuar tirant els mocadors de paper, les llaunes, els paquets de tabac, etcètera, en l’antiga fàbrica de mosaics fins que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners solucioni el problema», critiquen des de la plataforma.

Cal recordar que el municipi va incorporar fa un mes el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. L’Ajuntament també preveu sancions pels abocaments.