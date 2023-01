L’arribada del nou any i el pas de les festivitats de Nadal implica que ha arribat l’hora de recollir les llums, les guirnaldes i, per descomptat, el pessebre. L’Ajuntament de Blanes no està exempt d’aquest procés de recollida i així ho ha fet amb el pessebre que enguany havia dedicat al festival de focs artificials. L’obra, enguany dedicada a la 50a edició del Festival Internacional de Focs d’Artifici de Blanes va ser obra de l’Agrupació Pessebrista de Blanes i l’Institut Serrallarga. Des de l’Ajuntament han valorat satisfactòriament la rebuda que va tenir el pessebre, que es va instal·lar a l’edifici consistorial i s’ha pogut visitar al llarg de 37 dies. Un fet que l’Ajuntament valora com un «èxit».